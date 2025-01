Ufficiale: Wahi è un nuovo giocatore del Francoforte

Nei giorni scorsi abbiamo parlato di una trattativa già ben avviata tra l’attaccante del Marsiglia Elye Wahi e il Francoforte. Ora è giunta l’ufficialità del club tedesco, con l’attaccante che firma un contratto fino al 2030. Nella conferenza di oggi, De Zerbi ha parlato proprio del tema Wahi, e ha esplicitato la necessità di intervenire sul mercato nel caso in cui il classe 2003 sarebbe partito. Per il suo sostituto, secondo L’Equipe i principali nomi sarebbero Tel e Gouri, con Rashford sicuramente più difficile (data la concorrenza).

Il comunicato del Francoforte: “Elye Wahi è nato a Courcouronnes, alle porte di Parigi, nel 2003 e ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’SM Caen. Ha fatto il suo debutto professionale con il Montpellier HSC nel dicembre 2020, pochi giorni prima del suo 18esimo compleanno. Per il club del sud della Francia, Wahi ha segnato 32 gol e fornito nove assist in 92 partite ufficiali. Nella stagione 2022/23, il francese è stato uno dei migliori marcatori del paese con 19 gol e sei assist. L’attaccante è poi passato all’RC Lens, dove ha continuato la sua serie di successi e ha segnato un totale di dodici gol (quattro assist) in 36 partite ufficiali.

L’Olympique Marsiglia ha ingaggiato il 22enne la scorsa estate. Lì ha segnato tre gol in 13 partite di Ligue 1 (un assist).

Ora il francese andrà all’estero per la prima volta in carriera, all’Eintracht Francoforte, dove incontrerà, tra gli altri, il connazionale Hugo Ekitiké in attacco. Elye Wahi riceve la maglia numero 17 per il club della Bundesliga dell’Assia”.

Foto: Instagram Francoforte