Marsiglia, a un passo la cessione di Wahi: accordo col Francoforte

Arrivato solo la scorsa estate, Wahi è a un passo dalla partenza da Marsiglia. Riporta la notizia Foot Mercato, che specifica che il club francese sarebbe a un passo dall’accorto con l’Eintracht Francoforte per la cessione del giocatore. Il club tedesco è in procinto di vendere Omar Marmoush al Manchester City per quasi 80 milioni di euro e vorrebbe reinvestire parte di questa somma per sostituire il nazionale egiziano. L’occhio è caduto proprio sul talento Wahi. pronto a rilanciarsi. Le cifre sarebbero molto vicine a quelle spese dalla squadra di De Zerbi per acquistare il giocatore dal Lens, ovvero circa 30 milioni di euro compresi bonus.

Foto: Instagram Wahi