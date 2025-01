De Zerbi su Wahi: “Se va via, mi aspetto un sostituto forte”

Come raccontato in un articolo di qualche giorno fa, l’attaccante del Marsiglia Wahi è a un passo dal vestire la maglia del Francoforte. In una recente esclusiva, L’Equipe ha svelato che per sostituire l’attaccante, il club avrebbe puntato sui profili di Tel e Rashford (ambito da molti altri top club europei). Quest’oggi il quotidiano francese ha fatto anche il nome di Gouri, del Rennes. In conferenza stampa, il tecnico De Zerbi ha parlato della questione, e ha assicurato che dopo l’addio l’ormai plausibilissimo addio del giocatore, pretenderà un sostituto di livello.

“Noi siamo l’OM. Se Wahi se ne va, arriverà un attaccante. Lo vogliamo. Tutti finora hanno mantenuto la parola data. D’inverno è difficile, ma mi aspetto un sostituto forte. Wahi è un giocatore a cui sono molto legato. Arriviamo a un certo punto in cui dobbiamo prendere decisioni con coraggio. Lui sa perché le ultime settimane sono andate così. È forte, non cambio idea. Mi ha mandato un messaggio molto lungo stamattina. Lavoriamo, dobbiamo prendere decisioni, fare scelte”.

Foto: Instagram Marsiglia