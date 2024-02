Ufficiale: Salernitana, finalmente Manolas. Il comunicato del club granata

Altro rinforzo in difesa per la Salernitana, che ha appena annunciato il tesseramento di Kostas Manolas. Dopo l’acquisto di Boateng, i granata hanno dunque messo ufficialmente a segno un altro colpo in entrata. Il centrale greco ex Roma e Napoli sarà sotto contratto con il club di Iervolino fino al 30 giugno 2024. Indosserà la maglia numero 44.

Di seguito il messaggio social dei campani: “Kostas Manolas è granata”.

Foto: Twitter Salernitana