Esclusiva: Manolas, la Salernitana presenta una proposta ufficiale

Kostas Manolas è un chiodo fisso di Sabatini che, come anticipato, ha alzato il pressing e vuole convincere il difensore centrale svincolato che conosce benissimo dai tempi della Roma. La novità di questi minuti è che la Salernitana è sul punto di presentare una proposta ufficiale, più o meno come quella per Boateng, in modo da anticipare la concorrenza. In modo particolare il Verona che ha sondato in più occasioni ma che fin qui non ha deciso, ma ci sono anche un paio di piste lontano dall’Italia. Intanto, Sabatini è in pressing…

Foto: Instagram Manolas