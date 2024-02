Sabatini-Manolas, 20 giorni di pressing per un sì a prescindere da Boateng

Un pressing enorme, quello di Walter Sabatini, per portare Kostas Manolas alla Salernitana. Un pressing che ha avuto inizio quasi 20 giorni fa, era il 18 gennaio quando ne parlammo e a quei tempi era una pista assolutamente inedita: lo diciamo a beneficio di chi se n’è accorto soltanto nelle ultime 24 ore. Un pressing che inizialmente sembrava collegato a Jerome Boateng, quando poi la necessità è stata quella di fare un doppio colpo a parametro zero per la difesa. Manolas, greco di 33 anni a giugno, è sempre stato un obiettivo anche del Verona e non poteva restare insensibile- proprio lui – alla parola Hellas. Ma l’offerta, anche l’ultima di stamattina, era molto distante da quella della Salernitana. E le perplessità di Manolas sono state spazzate via proprio quando – ieri sera – fonti locali davano per imminente l’arrivo di Mustafi, probabilmente un depistaggio. Manolas ha voluto privilegiare il direttore che l’ha portato alla Roma nel 2014 prelevandolo dall’Olympiakos. Ora la speranza è quella di poterlo aiutare per una salvezza molto difficile ma non impossibile.

Foto: Twitter personale