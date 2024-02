Esclusiva: Manolas-Salernitana non si chiude in serata, è già fatta! Domani visite. I dettagli

Kostas Manolas sarà un nuovo difensore della Salernitana. Confermando quanto vi abbiamo anticipato dal 18 gennaio (primo tentativo a vuoto) e con tutto il rispetto per Mustafi e per chi lo ha accostato ieri sera al club granata (abbiamo citato le fonti) parlando di una trattativa in dirittura. In realtà la Salernitana ha sempre provato fino in fondo, non si è mai arresa, riaccendendo il pressing lo scorso venerdì scorso (anche in questo caso ve lo abbiamo anticipato). Possiamo andare oltre rispetto a chi poco fa ha parlato di decisione in serata, è tutto ok al punto che domani Manolas farà le visite. La novità è che quasi sicuramente non ci sarà opzione rinnovo in caso di salvezza, ma un contratto fino a giugno da circa 500 mila euro più bonus. Il Verona aveva preannunciato un’offerta, di sicuro più bassa, ma alla fine a fare la differenza è stato il pressing di Sabatini legato dai tempi della Roma al difensoreq greco…

Foto: Instagram Manolas