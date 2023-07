Declan Rice è un nuovo giocatore dell’Arsenal. La notizia era nell’aria da un po’, specie dopo l’ufficialità del suo addio al West Ham. Per averlo, i Gunners hanno sborsato 105 milioni di sterline, ovvero 122 milioni di euro, cifra record per il club londinese. A darne notizia è stato lo stesso Arsenal con un comunicato, nel quale però non è stata resa nota la durata del contratto.

Foto: Instagram Arsenal