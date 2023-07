Ufficiale: il West Ham saluta Declan Rice

Il West Ham saluta definitivamente il suo capitano Declan Rice, e lo fa con un comunicato nel quale, però, non viene detta la sua nuova destinazione. La notizia del suo addio era nell’aria da un po’, ma ora è arrivata la conferma. Questa la nota degli Hammers: “Il West Ham United può confermare che è stato raggiunto un accordo affinché Declan Rice lasci il club per una quota di trasferimento record per il Regno Unito”. Poco più di un mese fa, Rice ha alzato al cielo la Conference League, ponendo fine a un’astinenza da trofei che in casa West Ham durava da 43 anni.

Foto: Evening Standard