Altro che City: Rice non vuole tradire Arteta, l’Arsenal è fiducioso

Qualche giorno fa Declan Rice era stato mandato con quasi sicurezza al Manchester City. Un conto era parlare di tentativo, che c’è stato, un altro di operazione in chiusura. Una fonte italiana aveva addirittura quasi mandato il centrocampista in uscita dal West Ham a fare le visite con il Manchester City, in realtà una purissima invenzione. Rice non vuole tradire Arteta, l’Arsenal si è mosso prima degli altri, in queste ore sta aumentando la fiducia, parliamo di un’operazione da almeno 100 milioni di sterline.

Foto: Instagram Rice