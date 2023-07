Ufficiale: Kerkez al Bournemouth

Avevamo sempre detto che Milos Kerkez non fosse una priorità per la Lazio, e lo abbiamo ribadito lunedì, quando il giocatore era a pochi passi dal firmare col Bournemouth. Ora è arrivata l’ufficialità, la società inglese lo ha annunciato sui propri canali ufficiali: “Il Bournemouth ha completato l’ingaggio del terzino sinistro Milos Kerkez, giocatore molto quotato e ricercato. Il 19enne nazionale ungherese arriva per una cifra non rivelata dall’AZ Alkmaar, dopo aver concordato i termini di un contratto a lungo termine. Kerkez diventa il terzo acquisto estivo del club, dopo Justin Kluivert della Roma e Romain Faivre del Lione”.

Foto: Sito Bournemouth