Kerkez, nessuna sorpresa: non va alla Lazio, il Bournemouth è ai dettagli

Lo hanno spinto alla Lazio senza soluzione di continuità, fantasticando su cose che non si sono mai verificate e che non sono mai state programmate. Abbiamo sempre spiegato che per la Lazio non è una priorità (piuttosto Pellegrini), infatti Milos Kerkez sta per sbarcare in Premier League. Secondo quanto raccontato dalla Spagna (Relevo), l’esterno dell’AZ Alkmaar è a un passo dal Bournemouth, al punto che sarebbero state programmate le visite per mercoledì. Operazione da circa 17 milioni più eventuali bonus.

Foto: Instagram personale