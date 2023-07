Kerkez, quella foto galeotta e la verità sulla Lazio

Un indizio social nella tarda serata di sabato. Milos Kerkez ha pubblicato una foto con esultanza dopo il gol segnato contro la Lazio. L’emoticon con gli occhi sgranati e innamorati come se gli avessero appena dato una bella notizia. Il suo profilo è stato invaso dai tifosi biancocelesti. Per il 19enne in uscita dall’AZ Alkmaar l’offerta è stata leggermente superiore ai 12 milioni tra prestito oneroso e riscatto obbligatorio. Abbiamo sondato fonte AZ e siamo arrivati a questa conclusione: il club olandese, sempre molto rigido nelle valutazioni sulle cessioni dei gioielli, non si è fin qui spostato da una richiesta di 16 milioni. Insomma, la foto pubblicata (come quella dell’agente di Amdouni in compagnia di Lotito qualche giorno fa) è di sicuro un indizio, ma sul resto dobbiamo attendere. Anche perché affondare su Kerkez significare rallentare su Pellegrini, a meno che la Lazio non decida di sacrificare un altro laterale. E comunque oggi Sarri ha la priorità di rinforzi in altre zone del campo, a maggior ragione dopo l’addio imminente di Milinkovic-Savic. Quindi, Kerkez di sicuro è un profilo che piace, resta in orbita, ma prima di dire “è fatta” bisogna completare gli accordi con l’AZ. E al momento c’è una distanza da colmare. L’AZ è una bottega cara e coerente: lo sa anche il Milan, alle prese con la vicenda Reijnders, priorità di Pioli.

Foto: Instagram personale