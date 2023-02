Tutto confermato: Jesé, via alle visite con la Samp

Come anticipato e, in seguito, confermato: Jesé Rodriguez vestirà la maglia della Sampdoria. Un nuovo attaccante per il tecnico Dejan Stankovic, un tentativo per rinforzare la rosa e continuare la corsa per la permanenza in Serie A. I blucerchiati hanno una situazione delicata in classifica, sono penultimi con appena dieci punti in ventuno gare e la prima posizione utile per restare nella massima serie dista già otto punti. L’attaccante classe ’93 arriva come parametro zero, l’ex Real Madrid è rimasto svincolato dopo l’esperienza in Turchia con l’Ankaragücü. Il ventinovenne è già a Genova per svolgere le visite mediche di rito, in seguito la firma sul contratto.

Foto: Instagram ufficiale Jesé Rodriguez