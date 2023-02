Da Genova: lo svincolato Jesé Rodriguez si avvicina alla Sampdoria

Non è ancora terminato il mercato in casa Sampdoria. Dopo aver dato il via libera a Colley in direzione Besiktas, i blucerchiati potrebbero fare un colpo in entrata. Infatti, stando quanto riportato da Il Secolo XIX alle 20.56, il direttore sportivoMattia Baldini sta cercando un rinforzo per l’attacco blucerchiato. E l’obiettivo è lo spagnolo Jesé Rodriguez Ruiz, classe ’93, che a metà gennaio si è svincolato dall’Ankaragücü, con la quale aveva collezionato 14 presenze e 2 gol nella Super Lig turca. Cresciuto nel Real Madrid, negli anni scorsi ha girovagato un po’ per l’Europa, vestendo la maglia di Paris Saint Germain, Las Palmas, Stoke City, Betis Siviglia e Sporting Lisbona. L’accordo – si legge – potrebbe essere trovato già questa settimana.

Foto: Instagram Ankaragocu