Jesé Rodriguez viaggia sempre più verso la Samp. Secondo quanto raccontato da Sportitalia, l’attaccante classe ’93 già nelle prossime ore potrebbe sottoporsi alle visite mediche. Un’operazione a parametro zero, essendo l’ex Real Madrid svincolato dopo l’esperienza in Turchia con l’Ankaragücü, per aiutare il tecnico Stankovic in un momento molto delicato della stagione.

Foto: Instagram ufficiale Jesé Rodriguez