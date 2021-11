Tutto confermato: il Tottenham esonera Espirito Santo. E aspetta Conte

Ora è ufficiale. Il Tottenham ha esonerato il tecnico Nuno Espirito Santo. L’allenatore, fortemente in bilico, dopo il ko con il Manchester United è stato allontanato dalla panchina degli Spurs.

Questa la nota del club londinese: “Il Club può oggi annunciare che Nuno Espírito Santo e il suo staff tecnico Ian Cathro, Rui Barbosa e Antonio Dias sono stati sollevati dalle loro funzioni. Fabio Paratici, amministratore delegato, Football, ha dichiarato: “So quanto Nuno e il suo staff tecnico volevano avere successo e mi dispiace che abbiamo dovuto prendere questa decisione. “Nuno è un vero gentiluomo e sarà sempre il benvenuto qui. Vorremmo ringraziare lui e il suo staff tecnico e augurargli ogni bene per il futuro”. A tempo debito seguirà un ulteriore aggiornamento sul nuovo allenatore”.

Il Tottenham ora aspetta Antonio Conte. Come anticipato nella giornata di ieri, c’è la volontà di Fabio Paratici di convincere l’ex tecnico dell’Inter dopo il naufragio della trattativa nella scorsa estate. Paratici gli ha proposto un contratto importante, non obbligatoriamente lungo, anche fino al 2023 con eventuale opzione. La durata può deciderla Conte, breve o lunga che sia. La strategia di Paratici è quella di convincerlo ad arrivare a Londra entro martedì e di affidargli la squadra per la gara di ritorno di Conference League, giovedì contro il Vitesse.

