Esclusiva: Espirito Santo in bilico, il Tottenham vuole riprovarci con Conte

Antonio Conte aveva dato totale disponibilità al Manchester United, ma la vittoria in casa del Tottenham rinsalda la posizione di Solskjaer. Quest’ultimo aveva avuto grande solidarietà soprattutto da Sir Alex Ferguson e ha sfruttato la prima occasione che gli hanno dato. Ora deve superare i due scogli Atalanta (in Champions) e Manchester City in campionato, ma intanto respira profondamente. E nel frattempo, occhio perché la sconfitta di ieri proprio contro il Manchester United ha messo nei guai Espirito Santo. E il Tottenham sta pensando di riprovarci seriamente con Conte dopo i tentativi della scorsa estate non andati a buon fine. Sarebbe una scelta di Paratici, alla luce dei grandi rapporti tra i due, e stavolta Levy sta entrando nell’ordine di idee come minimo di valutare la svolta. Il tentativo Tottenham ci sarà, vedremo con quali risultati. Conte aveva messo in preventivo di arrivare alla prossima sosta proprio per decidere serenamente, anche alla luce dei risultati del Manchester United (un organico che gli piace moltissimo). Ma intanto il Tottenham proverà a inserirsi e a convincerlo, presto conosceremo gli sviluppi.

Foto: Twitter Inter