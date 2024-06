Torino, Empoli, Venezia: gli ultimi giochi per le panchine. E in Serie B…

Stiamo completando il giro delle panchine. Torino e Cagliari sono sul punto di definire gli ultimi dettagli per liberare rispettivamente Vanoli e Nicola. Il Venezia è ormai a un passo da Eusebio Di Francesco, contratto biennale. Proprio a Empoli occhi sempre a William Viali, il nome che vi avevamo anticipato diversi giorni fa, a maggior ragione con l’arrivo del direttore sportivo Viali (e occhio a Tutino…). Alle spalle di Viali c’è Marco Giampaolo. In Serie B il Frosinone confida di arrivare a Vivarini che deve essere liberato dal Catanzaro, ma vi abbiamo parlato anche del contatti con Aquilani. Su quest’ultimo c’è lo stesso Catanzaro all’interno di una mini lista. Il Bari aspetta la firma di Moreno Longo. Per Cesena e Pisa mancano soltanto le firme rispettivamente di Roberto D’Aversa e Pippo Inzaghi. La Salernitana, dopo aver accolto Gianluca Petrachi come direttore sportivo, ha Andrea Sottil in cima alla lista. Il Cosenza, sorpresa di stamattina, è su Paolo Bianco con Salvatore Bocchetti a ridosso. La Reggiana, come raccontato, aveva già sondato Viali ma se l’Empoli chiude può andare su un altro candidato già protagonista in un casting infinito: ci riferiamo a Ignazio Abate che nei scorsi giorni ha incontrato la Ternana e non ha firmato. Anche perché la Ternana sta preparando una svolta che prevede – come già svelato- l’arrivo di Foresti nel ruolo di direttore generale.

Foto: sito Serie A