Il Cosenza deve scegliere il nuovo allenatore dopo la fine del rapporto con Viali che ha detto no a un contratto fino al 2026 evidentemente perché ha altre proposte (occhio, come già anticipato, anche all’Empoli). Piace molto Paolo Bianco, reduce dall’esperienza di Modena, in lista c’é Salvatore Bocchetti (ultima esperienza a Verona).

Foto: logo Cosenza