L’indiscrezione: Viali può lasciare il Cosenza, sullo sfondo anche l’Empoli

William Viali ha un altro anno di contratto con il Cosenza, ma potrebbe lasciare anche se non ci sono certezze. Servirà un vertice con il nuovo management del club rossoblu (Ursino direttore generale, Delvecchio direttore sportivo), è una situazione in divenire aspettando che venga presa una decisione definitiva. Diversi club di Serie B hanno chiesto informazioni su Viali, sullo sfondo c’è anche l’Empoli se dovesse liberare Nicola per il Cagliari.

Foto: Instagram Cosenza