Torino, conferme totali su Denayer. Ora Maggiore e pressing per Praet

Il Torino ora dovrà investire una parte dei circa 50 milioni incassati per la cessione di Bremer alla Juve. Subito un difensore centrale, se non due: ci sono conferme totali su Jason Denayer, belga di 27 anni svincolatosi dall’Olympique Lione e alle spalle esperienze con Manchester City e Galatasaray. Confermate, dunque, le anticipazioni provenienti ieri dal Belgio, il Torino si prepara ad accoglierlo. Subito dopo toccherà a Giulio Maggiore che il club granata aveva bloccato giorni fa, prima di entrare nella telenovela Bremer. E Juric continua a chiedere con forza il ritorno di Praet, tornato al Leicester per fine prestito.