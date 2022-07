Esclusiva: Maggiore al Torino, chiusura in arrivo

Giulio Maggiore sarà un nuovo centrocampista del Torino. Contatti proficui anche nel pomeriggio, c’è il via libera dello Spezia per il 24enne in cima alla lista di Juric. Non sono previste, tranne sorprese, contropartite, l’operazione è tra i 4 e i 5 milioni più bonus. C’è l’accordo totale tra Maggiore e il suo nuovo club per un contratto pluriennale (cinque anni oppure quattro anni più opzione). Maggiore al Torino è questione di 24-48 ore.

Foto: Instagram Maggiore