Dal Belgio: Torino in trattativa per Denayer

Dopo aver praticamente ceduto Gleison Bremer, è il momento di trovare il sostituto per il Torino. Un possibile candidato arriva direttamente dal Belgio, secondo quanto riportato da Nieuwsblad Sport, i granata sarebbero in trattativa per Jason Denayer, difensore che si è svincolato lo scorso 30 giugno dall’Olympique Lione. Difensore roccioso classe 1995, nel giro della Nazionale e con una buona esperienza anche in campo europeo dove vanta 12 presenze in Europa League e 21 in Champions League. Prodotto del vivaio del Manchester City, dove ha militato fino al 2014-2015 prima di approdare al Celtic, dove colleziona 29 partite di campionato da titolare, realizzando 5 reti. Torna al City ma va in prestito al Galatasaray, per ben due volte, dove però non trova molto spazio. Dopo la parentesi non troppo fortunata in Turchia, nel giugno 2018 il City lo cede definitivamente all’Olympique Lione, dove è rimasto fino alla scadenza del contratto. In quattro anni in Ligue 1 Denayer colleziona 102 partite di campionato segnando 6 gol. Sfortunata, invece, l’ultima stagione. Infatti il difensore è rimasto ai box per quattro mesi a causa di un infortunio.

Foto: Denayer Instagram