Torino, Belotti può rinnovare? Il ds Vagnati: “Vedremo, per tutto ci sono spiragli”

Continua a regnare incertezza intorno al futuro del centravanti Andrea Belotti: il calciatore è in scadenza di contratto con il Torino ed ha diverse squadre in Serie A interessate. Come vi raccontiamo da tempo, una delle formazioni che ha messo il Gallo nel mirino è il Milan, che punta a rinforzare il suo pacchetto offensivo con un profilo che nel massimo campionato italiano ha numeri molto importanti.

Il calciatore ha dato già il suo assenso per il passaggio in rossonero e aspetta la risposta del club meneghino, ma nel frattempo i tifosi granata sperano in un colpo di scena che possa portare alla permanenza del centravanti. Un’opzione complessa, a cui in ogni caso il direttore sportivo Davide Vagnati ha lasciato aperta una piccola speranza in un’intervista rilasciata quest’oggi ai microfoni di Sky Sport: “Per tutto ci sono degli spiragli, Andrea è attaccato alla maglia e sente l’affetto di tutti. Dobbiamo parlarne il meno possibile, concentrandoci sul campo: a fine anno se ci sono le condizioni da entrambe le parti”.

Foto: Twitter Torino