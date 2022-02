Il retroscena: Belotti aspetta la risposta del Milan. La verità sull’Atalanta

Andrea Belotti è tornato al gol dopo un lungo infortunio, tanto basta per ritrovare la felicità. Sul suo futuro torniamo su quanto abbiamo già raccontato, aggiungendo qualche particolare in più: ha il contratto in scadenza e non ci sono margini per un rinnovo con il Torino, se accadesse sarebbe una sorpresa. Belotti vorrebbe il Milan con tutte le sue forze, è la sua priorità, ma – come svelato qualche giorno fa – dai contatti (che ci sono stati) bisogna avere la pazienza di attendere una risposta. E fino a quando ci saranno margini Belotti aspetterà, siamo ancora a febbraio, senza alcuna frenesia. La situazione non è cambiata di una virgola: pazienza serviva prima, pazienza serve ora.

Il Milan potrebbe fare investimenti in altri reparti (difesa e centrocampo, Botman e Renato Sanches primi della lista) e potrebbe non avere un budget illimitato per l’attaccante. Ecco perché non ha dato per il momento una risposta al Gallo, pur apprezzandolo molto. Di sicuro Belotti vuole aspettare le soluzioni in Italia prima di valutare l’estero che fin qui ha sempre respinto. Abbiamo aggiunto che le altre piste in Italia sembrano bloccate, a parte l’Atalanta che aveva già sondato in estate come ricordato una settimana fa. Nessun approccio fin qui con il Napoli che si sente più che coperto con Osimhen. L’Atalanta è una pista che vi avevamo anticipato lo scorso 6 agosto quando Zapata aveva aperto all’Inter ma poi il colombiano fu trattenuto dal club di Percassi. Nelle prossime settimane o nei prossimi mesi l’Atalanta potrebbe nuovamente materializzarsi a parametro zero e per il Gallo sarebbe un ritorno a casa (è di Calcinate, 15 chilometri da Bergamo) dopo l’esperienza di diversi anni fa con l’Albinoleffe. Ma, ripetiamo, ci sarà tempo: prima la risposta del Milan, poi le eventuali altre soluzioni.

Foto: Twitter Torino