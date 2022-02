Esclusiva: Belotti, contatti con il Milan. Presto una risposta

Andrea Belotti lascerà al 90% il Torino a parametro zero, quello di venerdì sarà probabilmente il suo ultimo derby. Lasciamo quel 10% all’imponderabile. E la sua priorità è restare in Italia, pur avendo memorizzato richieste dall’estero (il Toronto, ma anche qualche sirena dalla Premier, la scorsa estate aveva sondato Monchi per il Siviglia). Negli ultimi giorni ci sono stati contatti con il Milan, il Gallo ha dato la sua completa disponibilità e andare in rossonero sarebbe la sua principale aspirazione.

Al Milan il profilo piace, all’interno di un discorso che – a prescindere dal nuovo rinnovo di Ibra – prevede l’arrivo di almeno una prima punta. E presto darà una risposta. Il Milan ha provato a inserirsi per Gianluca Scamacca, ma l’Inter è in chiaro vantaggio da agosto, e cerca un attaccante con quelle caratteristiche. Ma Belotti è un profilo da seguire, si giustificano così i contatti, in attesa di una decisione definitiva. Tra l’altro in Italia le altre porte sarebbero abbastanza chiuse: la Fiorentina ha fatto altri investimenti in quel reparto, l’Atalanta aveva sondato, le romane hanno idee diverse. E così la trama Belotti-Milan va seguita: non è una firma, quindi prudenza, ma intanto una traccia. In attesa di una risposta.

