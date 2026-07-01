Tonali al Tottenham: è fatta! Dalla priorità a De Zerbi (16 giugno) agli accordi, le cifre

01/07/2026 | 20:58:40

Sandro Tonali sarà un nuovo centrocampista del Tottenham. A fare la differenza, come vi abbiamo svelato il 16 giugno, è stato il pressing di De Zerbi che ha accumulato un vantaggio alla fine rivelatosi decisivo perché tutte le altre big inglese sono state eliminate dalla corsa. Il Tottenham ha lavorato per un paio di settimane sulle cifre, ma come vi abbiamo svelato, l’idea era quella di sfondare il muro dei 100milioni di sterline bonus compresi. Andrà effettivamente così. Un grande colpo per le ambizioni degli Spurs, un inseguimento che è stato subito concreto malgrado le voci che avevano addirittura accostato Tonali anche al Manchester United (mai in corsa). L’Arsenal e il Manchester City ci hanno provato ma Tonali aveva fatto una scelta precisa e adesso il Tottenham taglia il traguardo, a conferma delle indiscutibili ambizioni di Roberto De Zerbi e del suo gruppo di lavoro. Per Tonali, come vi abbiamo raccontato, è pronto un ingaggio da circa 12 milioni più bonus.

foto x newcastle