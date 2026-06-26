L’indiscrezione: ingaggio Tonali, cosa cambia tra Newcastle e Tottenham

26/06/2026 | 23:40:45

Il Tottenham sta perfezionando l’operazione Sandro Tonali con il Newcastle, sfondando per il cartellino il muro dei 100 milioni di sterline. L’accordo con Tonali e il suo entourage era stato raggiunto da tempo con uno scatto rispetto agli 8 milioni più un altro paio di bonus concordati lo scorso ottobre quando rinnovò il contratto con il Newcastle fino al 30 giugno 2029. Adesso viaggiamo in abbondante doppia cifra: 12-13 milioni di base fissa a stagione più ricchi bonus. Non resta che aspettare la definizione della trattativa.

Foto: X Newcastle