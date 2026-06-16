Il retroscena: Tonali, perché il Tottenham può giocare di anticipo

16/06/2026 | 23:40:03

Sandro Tonali può davvero lasciare il Newcastle. E senza fare una collezione di nomi relativi ai club interessati, confermiamo quanto vi abbiamo svelato in mattinata. Ovvero che oggi il Tottenham può avere una corsia preferenziale per il rapporto che c’è tra il centrocampista classe 2000 e Roberto De Zerbi. Al punto che negli ultimi giorni c’è stata una no stop della serie: prima verificare la disponibilità per poi passare alla fase operativa. E la disponibilità è totale. Tonali di sicuro può essere un pallino dei principali top club della Premier, ma il suddetto rapporto può consentire al Tottenham di avere una corsia preferenziale. Investire 100 milioni di euro (o di sterline) non sarebbe un problema per gli Spurs e le recenti operazioni per coprire più ruoli non fanno altro che sottintendere la grande disponibilità economica. Ora il Tottenham è già al lavoro, all’interno di un filo diretto che offre l’opportunità di anticipare una concorrenza enorme.

foto x newcastle