L’indiscrezione: Tonali a grandi passi verso il Tottenham

26/06/2026 | 18:04:26

Sandro Tonali e il Tottenham: altri grandi passi verso la chiusura. Lo scorso 16 giugno avevamo svelato un solo club per il futuro del centrocampista classe 2000 del Newcastle in virtù del grande rapporto con Roberto De Zerbi. Un diritto di precedenza che gli Spurs stanno ormai capitalizzando con un’offerta che sfonda il muro dei 100 milioni (di sterline). Mancano ancora pochi dettagli e fino a quel momento bisognerà aspettare, ma la strada è spianata. Tonali è stato da sempre il principale obiettivo di mercato del Tottenham per il centrocampo.

foto x newcastle