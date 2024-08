Tomas Palacios in arrivo a Milano per le visite con l’Inter

Il 13 agosto, in tempi non sospetti, Gianluigi Longari a Sportitalia aveva lanciato un’esclusiva, parlando di un forte interesse da parte dell’Inter per il giovane Tomas Palacios, difensore classe 2003 di proprietà del Talleres. Confermate tempistiche e programmi: Palacios è in arrivo a Milano per le visite mediche di rito con il club nerazzuro. Poi la firma sul contratto e l’ufficialità. Le cifre dell’operazione oscillano dai 6,5 ai 7 milioni di euro. Marotta, dunque, sta per completare il mosaico e consegnare una squadra completa ad Inzaghi che aveva, durante il media day dei campioni d’Italia, per la prima volta parlato del bisogno di trovare una pedina per la difesa.

foto: Instagram Palacios