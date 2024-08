Inter, Inzaghi: “Dobbiamo impegnarci di più. Mercato? Ci manca qualcosa in difesa”

Tra pochi giorni inizierà ufficialmente la stagione dei campioni d’Italia, sotto la guida di Simone Inzaghi. Mentre la squadra continua a prepararsi alla sfida di sabato contro il Genoa a Marassi, il tecnico nerazzurro ha parlato nel media day dei campioni d’Italia: “C’è tanta attesa per questo esordio, sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. La stagione dell’anno scorso è stata meravigliosa, quest’anno la nostra applicazione dovrà essere ancora superiore. So che non sarà semplice, ma dobbiamo sempre cercare di migliorarci”. Sulla pressione che l’Inter avrà quest’anno: “Abbiamo il dovere da campioni d’Italia di avere una concentrazione folle. Nelle ultime stagioni chi si è dovuto confermare ha avuto dei problemi. Sono soddisfatto di come i ragazzi si sono presentati, sabato si ritorna in campo con tanto ottimismo”. Sul mercato: “Fino alla fine del mese è tutto aperto. Abbiamo una mancanza nel reparto difensivo. Ho la fortuna di avere una società forte alle spalle e che ha grande ambizione”.

Foto: simone-inzaghi-sito-ufficiale-inter-1