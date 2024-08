Tomas Palacios, il difensore argentino che ha stregato l’Inter

L’Inter continua la sua ricerca a caccia di giocatori futuribili. Nella giornata di ieri Sportitalia ha lanciato un’esclusiva, parlando di un forte interesse da parte del club nerazzurro per il giovane Tomas Palacios. Argentino, classe 2003 e già nel giro dell’Under 20 (cinque presenze nel 2022), il difensore 21enne gioca nell’Indipendiente Rivadavia, anche se è di proprietà del Talleres. Alto 1.96 m, Palacios è un ottimo mancino, che in prospettiva sarebbe perfetto nello scacchiere di Simone Inzaghi, come vice Bastoni. Palacios è cresciuto nel settore giovanile del Talleres, con cui ha firmato il primo contratto professionistico il 14 novembre 2021. Ha esordito in prima squadra il 9 aprile 2022 ed è stato ceduto in prestito all’Indipendiente Rivadavia il 6 gennaio 2024.

Foto: marotta youtube inter