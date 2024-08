Todibo-Juventus e Rugani-Ajax: stop al televoto

La Juventus vuole perfezionare almeno un altro paio di operazioni in difesa tra entrata e uscita. Il blitz oggi con il Nizza può essere stato davvero quello decisivo per portare Todibo in bianconero: la formula che prevede prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo sta per essere perfezionata in modo da accontentare anche i francesi. Una trattativa nata lo scorso 27 giugno e che dopo 40 giorni è davvero entrata nella fase conclusiva. Intanto, nei prossimi giorni, ci saranno anche i contatti per il trasferimento di Daniele Rugani all’Ajax. Il pressing di Farioli non si è mai esaurito, anche nelle ultime ore, il club olandese deve prima fare un’operazione in uscita per rispettare tutti gli equilibri, ma nei prossimi giorni ci possono essere novità. Nelle ultime ore Rugani è stato sondato da un club arabo, ma per ora vuole aspettare l’Ajax.

Foto: Instagram Todibo