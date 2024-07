Esclusiva: Rugani e la svolta araba, c’è apertura. Ma Farioli insiste

Daniele Rugani lascerà probabilmente la Juventus entro la fine della sessione estiva di mercato. Ci sono conferme sulle tre piste che abbiamo svelato ieri, possiamo aggiungere che il difensore centrale (che ha un contratto in scadenza nel 2026 con opzione) è disponibile all’eventuale soluzione Al Shabab che gli garantirebbe un ingaggio forse triplo rispetto a quello attuale. Ovviamente ci vorrà tempo, ma quello che sappiamo è che Rugani non chiuderebbe all’eventuale soluzione in Arabia dove tra l’altro il mercato deve ancora partire ufficialmente. Ma attenzione perché in serata l’Ajax è tornato forte, Farioli insiste.

Foto: Instagram Rugani