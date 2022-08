Tiago Pinto dribbla la domanda su Belotti: “Oggi pensiamo solo alla Juve”

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio di Juventus-Roma, Tiago Pinto è stato chiamato a esprimersi anche sull’arrivo in giallorosso di Andrea Belotti. Il ds giallorosso, nonostante manchi solo l’ultimo via libera “legato” all’approdo di Felix Afena alla Cremonese, non ha voluto sbilanciarsi: “Oggi siamo qui, concentrati sulla partita. Negli ultimi 18/20 mesi abbiamo dimostrato di dare le risposte giuste quando la squadra ha bisogno. Oggi Belotti non c’è e noi dobbiamo pensare a vincere la partita”.

Foto: Sito Roma