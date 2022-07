Il retroscena: Belotti, sondaggio Roma un anno dopo. Ecco cosa può cambiare ora

Andrea Belotti aspetta ancora. Ieri Marca ha segnalato un contatto con il Valencia: non discutiamo l’eventuale gradimento, ma bisogna verificare la fattibilità in base alla situazione economica non semplice del club. La situazione è chiara, Belotti ha aspettato a lungo il Milan, ha capito che non sarebbe stata aria, non ha mai trattato con Fiorentina, Inter e Napoli, non ci risultano altre piste italiane. A parte l’Atalanta, che aveva fatto un sondaggio diversi mesi fa. E la Roma che si è fatta sentire anche recentemente: il profilo piace a Mourinho, già un anno fa di questi tempi una possibilità e vi parlammo di contatti a sorpresa prima di virare decisamente su Abraham, ora dipende molto dall’uscita o meno di Shomurodov.

Foto: Twitter Torino