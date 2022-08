Felix arrivato a Linate. Domani le visite con la Cremonese. Presto via libera per Belotti

Felix Afena-Gyan si appresta a diventare un nuovo calciatore della Cremonese. Il giovane calciatore è arrivato in questi minuti all’aeroporto di Milano Linate e nella giornata di domani si sottoporrà alle visite mediche di rito. Dopo seguirà la firma sul contratto che legherà l’attaccante classe 2003 alla Cremonese. Un’uscita che sblocca, finalmente, l’arrivo di Andrea Belotti a Roma. Il via libera per il Gallo dovrebbe arrivare molto presto.

Foto: Twitter Lega Serie A