Tiago Pinto dopo l’incontro con Vagnati: “Nessun accordo per Shomurodov al Torino”

Prosegue la trattativa tra Torino e Roma per Eldor Shomurodov. Il calciatore, come già vi abbiamo raccontato, ha scelto di lasciare la Capitale per trovare più spazio ma manca l’accordo tra i due club per lo sbarco in granata del centravanti uzbeko. I colloqui tra i club vanno avanti, tant’è che nelle scorse ore è andato in scena, a Milano, l’incontro tra Tiago Pinto e Davide Vagnati. Intercettato da Sportitalia a margine dell’incontro, il general manager della Roma ha così parlato: ““Non c’è nessuna novità e nessun accordo per Shomurodov al Torino”. La trattativa prosegue, vedremo se nei prossimi giorni le due società troveranno un punto d’incontro.

Foto: sito Roma