Tiago Pinto a Milano: possibili incontri per Shomurodov (e non solo)

Tiago Pinto è in missione a Milano, in base a quanto raccontato da Gianluigi Longari. Il dirigente della Roma potrebbe avere alcuni incontri di mercato per le situazioni in uscire. In primis con Vagnati del Torino, i granata stanno spingendo da settimane per Shomurodov, bisogna sciogliere il nodo formula. Ma può darsi anche che ci siano altri summit in programma per Karsdorp, mentre per Zaniolo non sono previsti al momento incontri legati al rinnovo. Il trequartista resta in scadenza 2024, vedremo se si materializzeranno sirene inglesi da qui a fine mese.

Foto: sito ufficiale AS Roma