L’indiscrezione: Shomurodov e Henry hanno scelto. E ora aspettano

Nel giro di attaccanti un posto di rilievo ce l’hanno Henry e Shomurodov. Entrambi hanno scelto le rispettive destinazioni, ora aspettano il via libera. Ieri vi abbiamo anticipato il sì totale di Henry alla Salernitana, ben oltre la possibilità di uno scambio tra il club campano e il Verona. E Shomurodov ha voglia di Toro, nulla di nuovo rispetto a quanto raccontato nei primi giorni di gennaio. Il Torino spera che la Roma apra al prestito con diritto, il club giallorosso continua a chiedere l’obbligo, ma si lavorerà per arrivare in qualche modo a un’intesa.

Foto: Twitter Roma