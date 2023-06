Esclusiva: Bologna, PSG, Napoli e anche Juve, tutta la verità su Thiago Motta

Facciamo un po’ di ordine sul futuro di Thiago Motta. Il Bologna confida legittimamente di confermarlo, a prescindere dall’aspetto contrattuale, in presenza di una sua profonda convinzione di andare avanti. C’è stato un incontro, ce ne sarà un altro. Come potrebbe cambiare la situazione? In un solo modo, se arrivasse una proposta ritenuta irrinunciabile da Thiago Motta. Il suo sogno è sempre stato il Paris Saint-Germain dove lo hanno sondato fin dalla scorsa estate, fin qui senza approfondire, lì andrebbe al 110 per cento delle motivazioni. Ma bisogna aspettare perché l’allenatore è in una lista che comprende tanti nomi con la candidatura di Nagelsmann – come segnalato dall’Equipe – sempre più autorevole e che è avanzata nelle ultime ore. Bisogna prima attendere che venga liquidato Galtier, oggi la soluzione più probabile in attesa di sviluppi definitivi. Thiago Motta è stato cercato dal Napoli, non ci sono stati incontri contrariamente a quanto scritto da qualche fonte, ma contatti veri. Durante questi contatti Thiago ha espresso diverse perplessità, quindi almeno oggi è una pista fredda. La novità delle ultime ore: ci sono stati contatti indiretti con la Juventus, è un profilo apprezzato (come quello di Tudor), ma bisogna aspettare l’eventuale retromarcia su Allegri. Nel senso che Max si è confermato, si vede alla Juve anche nella prossima stagione a difesa di altri due anni di contratto. Gli scenari possono cambiare soltanto se il club ritenesse di voltare pagina dopo due stagioni molto deludenti. Ci sarà un confronto, probabilmente dopo la soluzione del quiz Giuntoli che per la Juve resta l’unico papabile per la poltrona di direttore sportivo. Scelta fatta da tempo, in attesa del semaforo verde di De Laurentiis…

Foto: Instagram Bologna