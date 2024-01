Esclusiva: Thiago Motta, la Juve lo apprezza. Su Milan, Roma e Barcellona…

È ancora presto per le decisioni definitive, ma non troppo tardi per raccontare qualcosa su Thiago Motta. Magari confermando quanto vi avevamo già svelato: l’allenatore ha un contratto in scadenza con il Bologna, non è stato mai vicino al rinnovo, deciderà con calma il suo futuro. Il Bologna sta continuando a proporgli il rinnovo, ma non è il momento di approfondire. Ci sono conferme sul fatto che la Juve lo apprezzi – dallo scorsa estate – e non poco, lo ritiene il profilo perfetto in caso di addio di Massimiliano Allegri con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Sull’argomento Allegri bisogna essere chiari: nell’ultima stagione ha spazzato via le nubi delle prime due, una squadra diversa, un modo diverso di interpretare le cose, il contributo enorme di Giuntoli. Vedremo quale sarà l’epilogo, non è scontato resti – comunque vada la stagione – pur essendo titolare di un contratto fino al 30 giugno 2025. E in tal caso Thiago Motta (che ha sempre sognato la panchina del Paris Saint-Germain) potrebbe diventare un candidato autorevole per la Juve, al momento ci fermiamo qui. L’allenatore piace molto anche al Milan (al netto della suggestione Conte…), come già spiegato, potrebbe entrare in una lista di candidati per la Roma, ma la Juve oggi è il club che lo ha studiato e apprezzato di più. Quanto ai rumors sul Barcellona, rilanciati in giornata dalla Spagna, non escludiamo che il profilo possa piacere a Deco per il dopo-Xavi, ma la filosofia di Laporta è agli antipodi con quella di Thiago Motta. Sono appunti importanti da tenere bene a memoria: è ancora presto, ripetiamo, ma la sensazione è che l’allenatore brasiliano potrà scegliere tra un ristretto numero di top club. Con la Juve in prima fila…

Foto: sito Bologna