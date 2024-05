Thiago Motta e il futuro Juve: ora sul carro ci sono solo posti in piedi

Thiago Motta e la Juve: ora ci sono quasi tutti, sul carro solo posti in piedi. Forse neanche quelli. Nell’ultimo mese (non negli ultimi mesi..) abbiamo registrato sortite in video o in audio con una dozzina di settimane di ritardo, il tweet di chi parla di accordi – sempre con lo stesso ritardo – dopo aver mandato Motta anche in orbita Milan e addirittura il risveglio satellitare di chi ha sempre ignorato l’argomento. Meglio così, anche se noi citiamo sempre le fonti e continueremo a farlo. Ovviamente sono scesi in campo influencer, imitatori, specialisti del “copia-incolla” che tramutano una notizia postdatata in esclusiva, è il giornalismo moderno. Arriverà il momento in cui tireremo le somme e documenteremo, l’unica cosa che conta. I nostri lettori più attenti e fedeli – che ringraziamo sempre – ricordano le tappe essenziali: Motta in orbita Juve dalla scorsa estate, nome ribadito tra novembre e dicembre, ripreso con forza tra il 27 e il 31 gennaio. In quest’ultimo caso eravamo addirittura in pieno mercato invernale, alla vigilia dell’ultimo giorno. E si parlava soltanto del rinnovo di Allegri, esattamente come fino a pochi giorni fa si è parlato ancora di Conte in orbita bianconera, ma non c’erano tracce. La Juve ha in testa Thiago Motta da sempre, adesso bisogna soltanto avere la pazienza di aspettare i tempi tecnici per firma, annuncio e tutto il resto.

Foto: instagram Bologna