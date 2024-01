Terracciano, né Fiorentina né Juve né aste: solo Milan

Filippo Terracciano in chiusura al Milan. Aveva scelto il Milan e sarà accontentato. È stata fatta molta filosofia sul suo futuro, anche forzando alcune situazioni mai verificatesi. Per esempio, la Juve, mai scesa effettivamente in campo come abbiamo raccontato due giorni fa. E la Fiorentina si è fermata dopo i sondaggi iniziali. Non ci sono state aste, anche questa un’indicazione errata. E non ci sono state pause di riflessioni rossonere legate a Jimenez oppure a chissà chi. Rispetto a tre giorni fa, quando è emersa per la prima volta e a sorpresa la pista Terracciano-Milan, il club rossonero ha aspettato solo il momento per chiudere. Sarebbe stato importante aggiustate i bonus per arrivare a circa 6 milioni complessivamente, ma senza mettere a repentaglio un trasferimento annunciato e non più sorprendente. Soltanto Milan per Filippo Terracciano…

Foto: Instagram Hellas Verona