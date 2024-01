L’indiscrezione: Terracciano, la Juve non c’è. Le ultime sul Milan

Filippo Terracciano e il suo futuro, da domani si entra nel vivo. Ieri il suo agente D’Amico e il Milan si era lasciati con l’intesa di riaggiornarsi giovedì, dopo aver trovato un accordo sull’ingaggio. Adesso va perfezionata l’intesa con il Verona sulla base di 5 milioni più eventuali bonus. Il club rossonero è la prima scelta di Terracciano, non ci sono riscontri sulla Juve che aveva sondato qualche settimana fa, come Atalanta e Bologna. La Fiorentina resta in una fase di stand-by, presto ripartiranno i dialoghi tra Milan e Verona.

Foto: Instagram Verona