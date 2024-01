Esclusiva: Terracciano, sempre più Milan. La tempistica

Filippo Terracciano ha scelto il Milan ed è sempre più vicino al Milan. Per il centrocampista che può giocare anche in difesa classe 2003 sono previsti nuovi contatti in giornata per gli accordi definitivi. Il Milan intende chiudere tra stasera e domani, ha migliorato la base fissa da 5 a 5,5 milioni e aggiungere dei bonus. Una cifra che sta molto bene al Verona, la Juve mai in lizza, la Fiorentina sempre sullo sfondo. E ora il Milan intende chiudere.

Foto: Instagram Hellas Verona