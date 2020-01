Suso-Siviglia: tutto vero, tutto ok! Monchi accetta l’obbligo. I dettagli

Lo avevano accostato alla Roma, che evidentemente aveva altri obiettivi. Invece Suso va nella Liga, esattamente a Siviglia, come vi abbiamo anticipato nei dettagli. Da circa un paio di settimane abbiamo considerato la Liga come priorità e Siviglia come club in pole. Dopo una trattativa infinita Monchi ha accettato il prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions oppure ad altre eventuali condizioni. Il Milan chiude un’operazione importantissima da oltre 20 milioni, considerato che Suso era finito ai margini. Ora i passaggi burocratici con il ritorno di Suso in Spagna. Tra le varie soluzioni per la sostituzione proposto anche Januzaj, l’esterno belga della Real Sociedad che era stato a lungo sondato dalla Roma. La stessa Roma che, ora è chiaro, mai ha pensato a Suso e che ripartirà da Perez.