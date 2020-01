Esclusiva: Suso, il Milan aspetta un’offerta ufficiale da Monchi. Su Florentino…

Niente Roma per Suso, pista mai davvero calda. La Liga, ripetiamo, resta la destinazione più plausibile, a patto che arrivi una proposta convincente. L’offerta potrebbe essere quella di Monchi per il Siviglia, i contatti sono in corso, il Milan è disposto a scendere sotto i 30 ma non sotto i 25. Il Valencia resta dietro. Sono giorni caldi anche per Piatek e Paquetà, mentre confermiamo quando svelato da Sportitalia quattro giorni fa, ovvero l’incontro con l’agente di Florentino Luis, gioiello classe 1999 del Benfica ultimamente poco utilizzato. Ha una clausola superiore ai 100 milioni abbondantemente trattabile, al Milan piace molto. Ma vale lo stesso discorso fatto per Dani Olmo, serve anche una cessione.

Foto: Milan Twitter